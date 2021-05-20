Данис Шакиров принял участие в творческом вечере Марата Кабирова

19 мая в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая состоялся юбилейный вечер писателя Марата Кабирова.

От имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева участников мероприятия поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Также он вручил Марату Кабирову медаль Всемирного конгресса татар.

В творческом вечере приняли участие друзья писателя. Песни на слова М. Кабирова исполняли Нафкат Нигматуллин, Айдар Галимов, Ришат Тухватуллин, Ризван Хакимов, Ильсия Бадретдинова, Анвар Нургалиев, Марат Шайбаков, Альбина Хакимова, Айсылу Габдинова и другие известные исполнители.