Депутат Госдумы Ярослав Нилов ознакомился с деятельностью фонда «Ярдэм»

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Евгеньевич Нилов ознакомился с деятельностью реабилитационного центра для инвалидов фонда «Ярдэм» Казани. В рамках визита Ярослав Нилов принял участие на встрече Союза общественных деятелей Татарстана.

В первую очередь Ярослав Нилов ознакомился с деятельностью фонда «Ярдэм» и реабилитационного центра фонда «Ярдэм». Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов и директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова гостю показали спортивную площадку, типографию, библиотеку, учебные классы, спортзал, предназначенные для инвалидов.

После экскурсии состоялся круглый стол «Общественные деятели на службе народу». В мероприятии приняли участие вице-президент Филиала Российского Союза боевых искусств по РТ, отличник физической культуры и спорта РТ Эдуард Шарафиев, руководитель Исполкома Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Александр Даренков, председатель Региональной организации морских пехотинцев «Тайфун» Республики Татарстан Марат Абдрафиков, депутат Государственного совета Республики Татарстан и другие. В ходе круглого стола Председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов вручил Почетному доктору наук, профессору Российской Академии Естествознания Алексееву Сергею Львовичу медаль НСБ «За вклад в развитие гражданского общества».

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Евгеньевич Нилов высоко оценил социальную деятельность фонда «Ярдэм», отметив особую роль общественных организаций и деятелей в реализации государственной политики.

«В центре «Ярдэм» созданы комфортные условия для реабилитации и социализации инвалидов. Комплекс «Ярдэм» – пример для всей страны. это достойный пример, когда усилиями общественных организаций ведется социальная работа во благо народа», – заявил Ярослав Нилов.

Пресс-служба фонда «Ярдэм»