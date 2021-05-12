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Димитровград разделяет скорбь жителей Республики Татарстан…

Димитровград разделяет скорбь жителей Республики Татарстан…

в Новости, Слайдер, Главные новости, 12.05.2021 0 2

От имени татарской национальной культурной автономии города Димитровграда Ульяновской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в гимназии № 175 города Казань.
Димитровград разделяет скорбь жителей республики Татарстан. Особую боль вызывает то, что подавляющее число жертв – дети. Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Председатель татарской национальной культурной автономии г. Димитровград

Фанис Заббаров 

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