От имени татарской национальной культурной автономии города Димитровграда Ульяновской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в гимназии № 175 города Казань.

Димитровград разделяет скорбь жителей республики Татарстан. Особую боль вызывает то, что подавляющее число жертв – дети. Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Председатель татарской национальной культурной автономии г. Димитровград

Фанис Заббаров