Глава Чувашии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Соответствующую телеграмму Олег Николаев направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«11 мая в казанской школе произошла ужасная трагедия. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – отметил он.

Несмотря на то, что вопросы безопасного пребывания детей в школах находятся в поле особого внимания властей региона, в связи с инцидентом в Казани Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях на предмет достаточности предъявляемых к ней требований.

«Безопасность детей на первом месте. Необходимо детально проанализировать ситуацию в каждом муниципальном образовании», – уточнил глава региона.