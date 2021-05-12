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Глава Чувашии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Глава Чувашии выразил слова соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 12.05.2021 0 2

Соответствующую телеграмму Олег Николаев направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«11 мая в казанской школе произошла ужасная трагедия. Невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – отметил он.

Несмотря на то, что вопросы безопасного пребывания детей в школах находятся в поле особого внимания властей региона, в связи с инцидентом в Казани Олег Николаев поручил дополнительно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности во всех общеобразовательных учреждениях на предмет достаточности предъявляемых к ней требований.

«Безопасность детей на первом месте. Необходимо детально проанализировать ситуацию в каждом муниципальном образовании», – уточнил глава региона.

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