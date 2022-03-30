Калининградские мусульмане поздравили Хакима Биктеева с 97 днем рождения

27 марта 2022 года ветерану Великой Отечественной войны, основателю мусульманской общины Калининграда и одному из первых комендантов освобожденного от фашистов города Хакиму Исмаиловичу Биктееву исполнилось 97 лет.

Ветеран по-прежнему в строю. Сегодня он возглавляет Совет аксакалов Калининграда, активно участвует в деятельности МРОМ «Ихсан» (Большое Исаково, Калининград) и в городских мероприятиях, сообщает нам пресс-служба.

В день рождения аксакала поздравить его пришли представители основанной им мусульманской общины, сотрудник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области подполковник Евгений Гольтяпин, представители финно-угорской общины, общественных организаций.

muslim.ru