Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла первый в жизни этап Гран-При в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Канаде. Она установила два новых мировых рекорда: в произвольной программе и по сумме баллов за две программы.
Предыдущие достижения также принадлежали Валиевой. Их она установила на этапе мирового первенства в Финляндии.
Второе и третье место в Канаде также заняли представительницы России Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.
Этот сезон для Валиевой — дебютный. Она впервые в своей карьере участвует во взрослых международных стартах.