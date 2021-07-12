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Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате

Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате

в Новости, Слайдер, Религия, Новости конгресса, Главные новости, 12.07.2021 0 1

Молитва в честь исламского праздника Курбан-байрам пройдет только в главной мечети Москвы без присутствия прихожан. Проповедь верующие смогут прослушать в онлайн-формате. Такое заключение в воскресенье, 11 июля, вынес Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ). Постановление опубликовано на сайте ДУМ.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению правительства Москвы, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия», — говорится в материале.

Совет рекомендовал не проводить намаз в других мечетях и местных религиозных организациях мусульман. Вместо этого верующим предлагается совершить молитву и «создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи».

Отмечается, что праздничную проповедь председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина можно будет послушать в онлайн-формате. Трансляцию проведет телеканал «Россия 1».

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