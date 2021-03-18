Международный праздник весны Навруз состоится в Москве 21 марта. Он пройдет в столице пятнадцатый раз и впервые из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате.

Республика Татарстан ежегодно принимает активное участие в этом общегородском мероприятии.

В этом году зрителям трансляции татарстанцы представят мастер-классы по художественной обработке дерева и по приготовлению национального татарского блюда губадия. В концертной части выступят Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, а также творческие коллективы Татарского культурного центра Москвы – ансамбль танца «Ильдан», вокально-хоровые ансамбли «Идель» и «Мирас».

По словам организаторов, программа трансляции будет максимально приближена к традиционному празднованию Навруза. Она включает презентации национальных кухонь, спортивные состязания, игры и ремесла. Завершится мероприятие концертом лучших танцевальных и певческих коллективов.

Древний праздник Навруз символизирует наступление весны и обновление природы. Его отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории РФ – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и некоторых других национальных республиках.

Организатором праздника выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Проведение мероприятия из года в год поддерживают национальные общественные организации города, полномочные представительства российских регионов и посольства зарубежных государств, отмечающих Навруз.

Присоединиться к празднику сможет любой желающий.

Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте navruz.moscow и социальной сети «Одноклассники».

tatmsk.tatarstan.ru