«Татаркино» проведет Дни татарстанского кино в пяти регионах России

«Татаркино» проведет Дни татарстанского кино в пяти регионах страны при поддержке Министерства культуры РТ. Показы пройдут с участием представителей съемочных групп фильмов и будут посвящены Году родных языков и народного единства, сообщает «Татаркино».

С 17 по 19 марта Дни татарстанского кино пройдут в Нижегородской области. Зрителям покажут музыкальную комедию «Апипа» режиссера Ильшата Рахимбая.

В Уфе с 25 по 27 марта представят фильмы «Мулла», «Апипа» и «Сумбуль». Жители Ханты-Мансийского автономного округа увидят татарстанское кино с 3 по 8 апреля. В Кагалыме, Покачах и Нижневартовске будут показаны кинокартины «Сумбуль» и «Апипа». Эти же фильмы презентуют 9 и 10 апреля в Омске.

С 29 по 30 апреля Дни татарстанского кино пройдут в Санкт-Петербурге.

tatar-inform.ru