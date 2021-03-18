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В Пестрецах прошел районный этап конкурса “Без бергә”

В Пестрецах прошел районный этап конкурса “Без бергә”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.03.2021 0 3

Районный этап республиканского фестиваля детского народного творчества «Без бергэ» собрал 254 участника во второй школе Пестрецов.

Исполнители от 7 до 16 лет были отобраны по результатам школьных этапов конкурса. Участники привезли и представили на суд жюри свои лучшие номера. Всего они выступили в одиннадцати номинациях. Вокалисты сменяли танцоров, выходили на сцену чтецы, инструментальные ансамбли… Все артисты – в ярких национальных костюмах. Звучала музыка разных народностей. Главное в фестивале – национальное народное творчество.

Победители представят район на зональном этапе республиканского фестиваля «Без бергэ», который в этом году в связи с пандемией пройдет в режиме онлайн. Для этого организаторы конкурса, сотрудники Дома детского творчества, проводили в ходе районного этапа видеосъемки. Лучшие видео будут отправлены на суд республиканского жюри.

pestrecy-rt.ru

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