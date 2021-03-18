Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Калининградскую область

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в регионы России. Сегодня он отправляется в Калининградскую область.

В Калининграде живет основатель современной мусульманской общины Калининграда Хаким ага Биктеев. Он является участником Великой Отечественной войны, герой штурма Кенигсберга. С 1945 года живет в Калининграде. В 2011 году награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

В прошлом году ветерану исполнилось 95 лет. Хаким ага и сегодня ведет активную жизнь, участвует в мероприятиях, проводимых Всемирным конгрессом татар.

Председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в ходе своего визита в Калининградскую область навестит уважаемого соотечественника Хакима Биктеева.