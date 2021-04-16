Данис Шакиров встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным

Сегодня, в 4-й день месяца Рамадан (16 апреля), ДУМ РТ посетили руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и его заместитель по работе с татарскими общественными объединениями в регионах РФ Марс Тукаев. После пятничной молитвы почетные гости встретились с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Данис Шакиров от имени вице-премьера Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева поздравил Камиля хазрата Самигуллина с избранием на пост муфтия на новый срок и вручил ему памятный подарок – наручные часы.

Далее участники встречи обсудили подготовку к XI Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей “Национальная жизнь и религия”. Данис Шакиров ознакомил присутствующих с примерной программой мероприятия, остановился на организационных вопросах, содержательной части форума. Участники делового разговора обсудили порядок ведения секционных заседаний, основные темы, вопросы привлечения приглашенных спикеров, богословов, экспертов.

Кроме того, руководство Всемирного конгресса татар отметило высокий уровень проведения VIII съезда мусульман Татарстана и особенно выразило восхищение выставкой достижений ДУМ РТ в рамках концепции “АМАНАТ”. «Вы проводите большую работу воспитанию по национально-религиозного самосознания татарских соотечественников. Выражаем восхищение тем, что у татарского народа есть такой образованный, предприимчивый, мудрый муфтий, как вы. Нам нечего сказать, кроме слов благодарности», – сказал Данис Шакиров. Он напомнил, что при проведении форума для духовенства будет использован богатый опыт ДУМ РТ. В частности, он выразил надежду, что делегатам богословского форума будут представлены такие направления, как возрождение духовного наследия, издание Корана и религиозных книг и другие направления деятельности.

dumrt.ru