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На сцене государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концерт Саиды Мухаметзяновой

На сцене государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концерт Саиды Мухаметзяновой

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 29.11.2021 0 2

17 декабря 2021 года на сцене государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концерт Саиды Мухаметзяновой (Татарстан).

В концерте принимает участие Ринат Валеев – виртуоз, мастер игры на национальных инструментах.

Саида Мухаметзянова получила широкую известность в четырнадцать лет, когда дошла до финала второго сезона «Голос. Дети». Поёт она и вовсе с пяти: всё началось с фольклорной группы «Ак калфак», где она научилась петь мунаджаты — исламские песнопения на татарском языке. На сегодняшний день Саида является лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов, стипендиатом мэра города Казань, Президента Республики Татарстан, солисткой Казанской городской филармонии. Её основная цель – это популяризация татарской национальной культуры во всем мире.

tatspb.tatarstan.ru

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