Открыт сбор заявок для участия в ΙV Международном фестивале-конкурсе по танцам “Шома бас”

В целях поиска и реализации художественного потенциала талантливых, самобытных коллективов в г. Йошкар-Ола проводится ΙV Международный фестиваль-конкурс по танцам “Шома бас” (“Легко танцуя”).

В конкурсе могут принять участие как танцевальные коллективы и ансамбли, так и сольные исполнители.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:

– младшая с 5 до 7 лет, с 8 до 10 лет, средняя с 11 до 13 лет, с 14 до 17 лет, с 18 и до 36, 37 и старше, также сольное исполнение во всех возрастах;

– коллективы, дуэты, сольные исполнители представляют на конкурс 1 (один) танец.

Прием заявок осуществляется до 10 мая 2021 (включительно).

С деталями конкурса можно ознакомиться в Положении.