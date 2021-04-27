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В Пензе подвели итоги областного детского конкурса “Тукай язы-135”

В Пензе подвели итоги областного детского конкурса “Тукай язы-135”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.04.2021 0 2

Подведены итоги областного детского творческого конкурса #Тукайязы135, посвящённого 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
На конкурс пришло более 200 работ из разных регионов нашей страны.
3 года – это возраст самого младшего участника конкурса, который не остался равнодушным к творчеству поэта.

Напомним, конкурс длился с 10 по 24 апреля 2021г.

Номинации конкурса:
– “Иллюстрации к сказкам Габдуллы Тукая (рисунок)”;
– “Чтение стихотворений Габдуллы Тукая (наизусть, на татарском или русском языке, видеоролик)”.

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