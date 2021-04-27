Данис Шакиров принял участие в мероприятии, организованном литературно-музыкальным объединением “Җидегән чишмә”

Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в творческом вечере “Шушы җирдән, шушы туфрактан без” , организованном литературно-музыкальным объединением “Җидегән чишмә” в Нижнекамске. Он поприветствовал собравшихся от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Лиитературно-музыкальное объединение “Җидегән чишмә” имеет почти 40-летнюю историю. За это время были организованы прекрасные творческие вечера, в которых приняли участие многие известные писатели и деятели искусства. И сегодня на сцене Дома народного искусства г. Нижнекамска проходит красочное мероприятие.

Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров вручил благодарственные письма Всемирного конгресса татар нашим активным соотечественникам, проживающим в Нижнекамске.