Состоялся премьерный показ фильма “Высота 144.0” о десяти героях Великой Отечественной войны

С 24 по 26 февраля 2020 года в Омске работала съемочная​ группа из Киргизской Республики. Режиссер творческой киностудии “Каган продакшн” Абдиш Айылчиев, на основе книги Маршала Советского Союза А.И.Еременко “Годы возмездия” начал сьемки фильма. Картина рассказывает о десяти героях Великой Отечественной войны, отстоявших высоту 144.0 у поселка Рундены Лудзенского района Латвии.

Одним из героев был наш земляк татарин Шакуров Яков Савельевич (Якуб Саляхович). В Омске съемки проводились на улице Шакурова, на заводе, где он работал и в Омском Доме Дружбы. Айылчиев и его группа познакомились с татаро-башкирским​ народным фолкльорным ансамблем “Умырзая” (художественный руководитель Гульфия Шайхитдинова).

23 апреля 2021 года в Омском Доме ветеранов состоялся премьерный показ фильма “Высота 144.0” режиссера Абдиша Айычалиева. Мероприятие было приурочено 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кинолента киргизского режиссера рассказывает о том, как взвод солдат под командованием Хакимьяна Ахметгалиева удерживал в течении двух суток стратегическую высоту. Они отразили несколько десятков атак, уничтожили порядка двухсот солдат и офицеров врага. На исходе второго дня восемь защитников высоты погибли, а двое были тяжело ранены. Тем не менее, наступление фашистов было остановлено.

В этом бою героически сражался и погиб наш земляк Яков Савельевич Шакуров ( Якуб Саляхович Шакуров). Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Одна из улиц города Омска названа именем Героя Советского Союза Шакурова Я.С. На Агрегатном заводе, где он работал, установлена мемориальная доска. Краеведческая организация областного татарского национально культурного центра “Иртыш” разыскала родных и близких Якова Савельевича Шакурова – сына Ибрагима, дочерей Фаузию, Сафию, внуков и правнуков.

​ ​На показ фильма приехал Абдишом Айылчиев со съемочой группой. В день показа фильма состоялась встреча гостей из Киргизии​ с сыном героя Ибрагимом Шакуровым, внучкой Гузель Ибрагимовной, приглашенными представителями из различных национальных общественных организации г. Омска, представителями Областной администрации, ветеранами Великой Отечественной войны, представителями ансамбля “Умырзая” и горожанами. Организатором съемок в 2020 году, кинопоказа и встречи в 2021 году выступила Омская региональная общественная организация “Областной татарский национально- культурный центр “Иртыш”, под руководством исполнительного директора Марятова Наиля Мачруровича.