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Молодежь Татарстана #наоднойволне с Тукаем

Молодежь Татарстана #наоднойволне с Тукаем

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.04.2021 0 4

В честь 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая молодежь Татарстана подготовила творческую фотоподборку в виде фантазии на то, каким мог бы выглядеть Тукай в наши дни в современных популярных молодежных местах Казани: в Национальной библиотеке Республики Татарстан, Старо-Татарской слободе, в экстрим-парке «Урам».

Напомним, что по инициативе молодежи Татарстана в 2020 году был создан аккаунт современного Габдуллы Тукая.

Аккаунт Тукая ведется уже год: здесь собраны его стихотворения, мультфильмы по его произведениям, новости татарской культуры, а также интерактивные тесты на знание произведений Г.Тукая.

Одним из последних постов служит гайд по популяризации татарского языка, собранный из советов и рекомендаций читателей. Посмотреть аккаунт можно по ссылке.

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