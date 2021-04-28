Онлайн-премьера балета «Шурале» состоялась в Душанбе и в Худжанде

26 апреля на онлайн площадках Русских домов в Душанбе и Худжанде был организован показ спектакля Казанского академического государственного театра оперы и балета «Шурале». Онлайн-премьера спектакля приурочена к 135-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая.

Балет «Шурале» – один из самых ярких балетов в хореографическом наследие ХХ века. Музыка к балету написал молодой татарский композитор Фарид Яруллин,-герой, павший в сражениях Великой Отечественной войны. За музыку к «Шуралле» ему посмертно была присвоена Государственная премия. Авторами либретто стали исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и выдающийся хореограф Леонид Якобсон.

Съемка современной постановки «Шурале» Казанского театра оперы и балета по заказу телеканала «Мezzo» была осуществлена французской компанией «Telmondis»-крупнейшим производителем аудиовизуальных трансляций живых исполнений оперы, балета, театральных и концертных представлений.

На онлайн показ были приглашены соотечественники. Перед началом показа татарская община «Дуслык» подготовила презентацию-доклад о жизни и творчестве Габдуллы Тукая, были прочитаны стихи в исполнении юной Хамзиной Алии.

Габдулла Тукай совершил революцию в национальной поэзии, став родоначальником особого стиля в поэтической традиции Татарстана и на его творчестве было сформировано новое литературное поколение.

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