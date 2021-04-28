Творчество длинною в жизнь: 135 лет со дня рождения великого татарского поэта

В честь юбилея классика татарской поэзии Габдуллы Тукая молодёжью деревни Учкулево Курганской области были зачитаны отрывки из его произведений, исполнена песня «Туган тел», а для совсем юных участников организован просмотр серии мультфильмов «В мире сказок и стихов Тукая».

Для подрастающего поколения был организован поход в музей «Старинный татарский двор», в котором посетители были ознакомлены с бытом татарского народа, национальными традициями и культурой. Также, ребята посетили библиотеку, где состоялось чтение произведений Тукая на татарском и русском языках.

Заключительным этапом стало посещение местного клуба, на сцене которого звучали стихи и песни на двух языках, заранее подготовленные юными поэтами. Закончилось мероприятия совместным просмотром мультфильмов «Су анасы» («Водяная») и «Кәҗә белән Сарык» («Коза и баран»).

Рустам Шакиров,

социальный педагог д. Учкулево