Подведены итоги конкурса по выявлению ошибок в названиях и надписях на татарском языке

16 сентября в Государственном Совете Республики Татарстан, состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей Конкурса по привлечению жителей Республики Татарстан к выявлению ошибок в названиях и надписях на татарском языке на вывесках, информационных табличках, топографических обозначениях, дорожных указателях и аншлагах жилых домов.

В Конкурсе приняли участие более 56 человек, из них по итогам конкурса были определены 10 финалистов приславших наибольшее количество уведомлений, размещенных в ГИС РТ «Народный контроль» в категории «Ошибки в названиях и надписях», с фотоматериалами, подтверждающими факты нарушения Закона Республики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» № 1560-XII от 8 июля 1992 года в части содержания названий и надписей на вывесках и информационных табличках.

Председателем Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан М.Г.Ахметовым победителям Конкурса были вручены дипломы и подарки.

В торжественном мероприятии по награждению победителей Конкурса приняли участие Председатель Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан М.Г.Ахметов, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан С.Х.Сабурская, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам А.Р.Зарипов, Директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан К.М. Миннуллин, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам К.А.Нугаев.

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