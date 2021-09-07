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ВИДЕО: Председатель Нацсовета принял участие в посадке деревьев в с. Каракуль Омской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 07.09.2021 0 11

Сегодня, в рамках рабочего визита в с. Каракуль Большереченского муниципального района Омской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в посадке деревьев.

6 мая здесь произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. За лето в деревне было восстановлено 9 жилых домов. А сегодня в торжественной обстановке прошла посадка саженцев деревьев.

Председатель Нацсовета ВКТ стал гостем новоселов. Василь Габтелгаязович подарил хозяевам дома шамаиль и Священный Коран.

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