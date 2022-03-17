Представлен проект «Татарская этника»

Проект «Татарская этника» (Татар этникасы. Tatar Ethnic) направлен на этнокультурное и творческое развитие детей, обучающихся в татарских образовательных организациях. В проект внедрен новый учебно-методический комплекса (УМК) «Уңышның орлыклары – Точки роста». В УМК входит:

Образовательная технология учебно-методического комплекса «Уңышның орлыклары»;

Учебно-методический комплекс «Уңышның орлыклары» для педагогов этнокультурных образовательных организаций;

Модели творческоразвивающей среды учебно-методического комплекса «Уңышның орлыклары» (разработка скетч модели и дизайна этномастерской, кабинета родного языка и культуры);

Конспекты занятий учебно-методического комплекса «Уңышның орлыклары»;

обучающие прописи “Этнические узоры татар”

настольная развивающая игра «Tatar Ethnic-Татарская этника» с модулями Татарские праздники, Татарские блюда, Одежда татар, Татарская топонимика (#татарбайрам, #татарашау, #татаркием, #татарчатопонимика)

и электронное мобильное приложение для смартфонов «Этнословарик 3D+» на татарском и русском языках.

Логотип проекта представляет радушная белочка в узорном тюбетее, угощающая всех кедровыми орешками. Белка имеет большую дружную семью. Она — заботливая хозяйка и мать, она никогда не забывает о своих бельчатах и о родных, потому что семья для белки – главное. Белка запаслива, домовита, она активно трудится, чтобы обустроить свое гнездышко.

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