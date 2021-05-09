Президент Татарстана: Мы сделаем всё, чтобы подвиги наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне никогда не забылись

Сегодня в Казани на площади Тысячелетия состоялся праздничный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В торжественной церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, ветераны Великой Отечественной войны.

Официальная часть мероприятия началась с шествия со Знаменем Победы, государственными флагами Российской Федерации и Республики Татарстан.

Далее было организовано прямое включение трансляции военного парада на Красной площади. С 76-й годовщиной Победы граждан страны поздравил Президент России Владимир Путин.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был един на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – подчеркнул глава государства.

В память о погибших в Великой Отечественной войне Владимир Путин объявил минуту молчания.

Далее в Казани на площади Тысячелетия перед собравшимися выступил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он отметил, что республика делает для сохранения памяти о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Далее приводим тезисы Президента Татарстана:

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Военнослужащие Казанского гарнизона! Дорогие татарстанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне – великим праздником нашего народа!

76 лет назад над поверженным рейхстагом в Берлине было водружено Знамя Победы. Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества.

В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий Вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу!

Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забылись, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране. Славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает российская армия. Под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж Вооруженных Сил Российской Федерации.

Поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников Родины, с почестями предают земле их останки.

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой!

С глубоким почтением и гордостью мы склоняем головы перед павшими на полях сражений. Память о великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. С днем Великой Победы!».

Затем начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков совершил объезд войск парадного расчета, и доложил Президенту Татарстана о готовности начать парад.

Маршем по площади Тысячелетия прошли войска Казанского гарнизона, представители казанских военных училищ, республиканских общественных объединений. Состоялся проезд военной и специализированной техники, ретро-автомобилей.

president.tatarstan.ru