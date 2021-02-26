Рафаил Мухаметзянов награжден знаком “За заслуги перед городом Нижневартовском”

Дума города Нижневартовска приняла решение о награждении высшей наградой города за особые заслуги знаком “За заслуги перед городом Нижневартовском” председателя Татарской национально-культурной автономии г. Нижневартовска “Мирас” Мухаметзянова Рафаила Рафкатовича, члена Национального Совета Всемирного Конгресса Татар.

Рафаил Рафкатович является общественным деятелем, меценатом, председателем Общественной организации Татарская национально-культурная автономия города Нижневартовска «Мирас». Совместно с управлением культуры администрации города организует общественно-культурные мероприятия города, привлекая для участия многочисленные творческие коллективы Республики Татарстан.

Награжден Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Благодарностью Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наградами Республики Татарстан и Башкортостан, является Почетным строителем России.

Руководство Всемирного конгресса татар сердечно поздравляет Рафаила Рафкатовича с высокой наградой!