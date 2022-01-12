Режиссер из Татарстана Ильшат Рахимбай снимает психологический этно-триллер

Татарстанский режиссер и продюсер Ильшат Рахимбай создает первый в истории республики психологический этно-триллер «Микулай». Автор объявил сбор средств для съемок финального эпизода фильма и его постпродакшна.

В основу сюжета картины легла одноименная пьеса татарского драматурга Мансура Гилязова. История рассказывает о старике по имени Микулай, который живет в отдаленной кряшенской деревне. У него есть юная беременная жена, родители и уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он — сын Микулая. Тогда мир героя начинает рушиться, обнажая страшную реальность.

Проект разрабатывала группа сценаристов на протяжении трех лет. На одном из этапов к команде присоединился Тимур Бекмамбетов. Съемки начались в сентябре 2021 года и проходили в деревне Толкияз Пестречинского района Татарстана. В создании фильма участвовали этнографы и эксперты по кряшенской культуре. Совместно с ними авторы частично восстановили деревню, построили декорации и сшили костюмы. В фильме снялись Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова, Екатерина Агеева и актеры из Казани и Альметьевска.

«Рамки популярного жанра психологического триллера, команда профессионалов и участие известных актеров дают нам гарантии серьезного продвижения на международных фестивалях. Мы верим, что проект станет отправной точкой и хорошей планкой качества для последующих проектов, которые будут делаться в нашей республике, а также станет серьезной заявкой на региональной киноплощадке России», — рассказывает Ильшат Рахимбай.

Поддержать проект можно на платформе Planeta.ru до марта 2022 года. На досъемки и постпродакшн авторам картины нужно собрать полтора миллиона рублей.

Ильшат Рахимбай — режиссер, продюсер и сценарист из Татарстана. За свою карьеру он снял пять короткометражных и два полнометражных фильма, а также несколько десятков музыкальных клипов. Помимо этого, Ильшат получил премию Президента «За гуманизм в киноискусстве» и стал победителем 16 международных кинофестивалей, включая Казанский международный фестиваль в номинации «Лучший национальный фильм».

entermedia.io