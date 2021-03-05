Сельские самодеятельные артисты блистали на сцене

Cмотр-конкурс художественного самодеятельного творчества среди сельских Домов культуры в этом году посвящен Году родных языков и народного единства, 90-летию образования Азнакаевского района.

“Его отборочный тур прошел на 11 площадках с соблюдением всех санитарных требований. В финале определились победители в 17 номинациях. Коллективы уделили большое внимание тематике, отличногподотовились, – сказала директор районно-городского Дворца культуры Ландыш Шарафиева.

Гран-при завоевал Уразаевский ДК. Татшуганский и Сухояшский Дома культуры заняли первое место, Учаллинский и Масягутовский – второе, Асеевский и Чалпинский – третье.

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