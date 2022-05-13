Состоялось заседание оргкомитета Московского Сабантуя

Очередное заседание Оргкомитета праздника состоялось в Татарском культурном центре Москвы. Любимый праздник москвичей и гостей столицы пройдёт 2 июля на территории музея-заповедника «Коломенское».

В заседании приняли участие заместитель Полпреда Республики Татарстан Эмиль Файзуллин, представитель Полпредства РТ Фикус Муртазина, представитель Полпредства Башкортостана при Президенте РФ Айгуль Сакаева, глава Автономии татар Москвы, председатель Оргкомитета праздника Фарит Фарисов, директор ТКЦ Анвер Хусаинов, художественный руководитель ТКЦ заслуженный артист РФ Ильдар Шигапов, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля танца «Ильдан» Радиф Яваев, руководитель ансамбля духовной музыки «Медина», заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Наиля Фатехова, сотрудники центра, ответственные за организацию сценических и торговых площадок праздника.