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Татарин Булат Ишмухаметов стал лицом одного из самых престижных университетов Австралии

Татарин Булат Ишмухаметов стал лицом одного из самых престижных университетов Австралии

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 29.05.2021 0 4

«В рекламе снимаются самые обычные люди»

Журналиста Булата Ишмухаметова в Татарстане многие еще помнят по его сюжетам на телеканалах ТНВ и «Эфир», он также был продюсером программы «Город». Булат окончил Киевский исламский университет и педагогический институт в Казани.

С 2013 года с семьей проживает в городе Аделаида в Южной Австралии, является имамом мусульманской общины. Кандидатуру Булата Ишмухаметова предложил Президент Татарстана, на него возложена задача помогать татарам-мусульманам в соблюдении религиозных традиций, сохранении родного языка и татарской культуры.

Булат постоянно занимается саморазвитием и обучением, осваивает новые профессии и навыки. В этом году окончил Университет Flinders в Австралии, после чего получил диплом мастера социальной работы (Master of Social Work). Кроме того, он стал обладателем специальной премии, учрежденной Мэтью Флиндерсом с целью поддержки иностранных студентов в период пандемии.

Сегодня Булат Ишмухаметов участвует в программе университета по привлечению студентов. Его фото можно увидеть на страницах журналов, баннерах и общественном транспорте.

Университет Flinders – один из самых престижных вузов Австралии. Занимает 250-е место в мировом рейтинге вузов. Для сравнения – Казанский федеральный университет находится в этом списке на 800-й строчке.

Булат рассказал, что для участия в рекламной кампании университета достаточно было подать заявку. «Не могу сказать точное число заявок, поступивших от желающих. Выбрали десять человек, среди них оказался и я. К участию как-то специально не готовился, можно сказать, ничего особенного не делал. Университет отправляет свои выпускникам приглашение с предложением поучаствовать в рекламной кампании. Я тоже подал заявку ради интереса. Участие в рекламе не оплачивается. Наверное, это можно назвать некой разновидностью волонтерства. Мы помогаем продвигать наш университет, привлекать новых студентов», – рассказал Булат.

По его словам, в Австралии в рекламе снимаются самые обычные люди. Там не принято использовать известных личностей и звезд в целях рекламы товаров и услуг.

«В России на рекламные баннеры попадают люди, соответствующие представлениям людей о красоте и совершенстве. А в Австралии реклама строится на основе государственной идеологии. У нас в стране проживают люди самых разных национальностей. Вот это разнообразие народов, смешение культур работает на престиж страны, помогает ей развиваться. Поэтому у нас в рекламе всегда снимаются обычные люди. Например, на обложке какого-нибудь журнала мы видим индуску, а внутри на страницах журнала мусульманка что-то рекламирует, дальше уже может быть австралийка. Рекламное лицо выбирают вне зависимости от национальности человека и его социального статуса», – рассказал Булат Ишмухаметов.

Появлению Булата на рекламных баннерах и журналах его семья особо не удивилась. «В Татарстане я тоже был известным журналистом. Поэтому здесь восприняли спокойно. А вот друзьям было очень интересно увидеть мена на баннерах. Стали мне присылать фото. Потому что я о своем участии в рекламной кампании заранее никому не говорил. Сам я тоже не любитель славы. Если бы даже не получилось, я бы не расстроился. Потому что участвовал там ради интереса, посмотреть, что из этого выйдет», – говорит Булат.

Мастер социального труда – что за специальность?

По словам Булата, мастер социального труда сегодня одна из самых популярных специальностей в Австралии. После обучения Булат прошел шестимесячную практику и хочет в будущем посвятить себя этой сфере.

Мастер социального труда работает с детьми-сиротами, пожилыми, бездомными, женщинами – жертвами домашнего насилия, а также людьми, оказавшимися в разного рода сложных ситуациях.

По статистике каждая шестая женщина в мире подвергается домашнему насилию и зачастую не имеет возможности самостоятельно выбраться из трудного положения. Для таких женщин в Австралии государство строит специальные дома, куда могут поселиться жертвы насилия и жить со своими детьми, пока не пройдут психологическую и социальную реабилитацию.

«Детских домов у нас вообще нет. В Австралии считают, что в таких учреждениях воспитание достойных обществу личностей невозможно. Государство берет на себя обязанность обеспечить каждого малыша семьей, где он будет расти, ощущая тепло и заботу близких. Иначе как ребенок научится строить отношения с членами семьи, создавать свою семью? Поэтому социальные работники для осиротевших детей ищут новую семью. Сначала стараются передать под попечение самых близких родственников – бабушки и дедушки, братьев, сестер. Приемной семье выплачивается специальная зарплата. Социальный работник держит под постоянным контролем – как ребенок учится, какие кружки посещает, его интересы. При необходимости медицинской помощи помогает обращаться к врачам. Соцработник в любое время готов протянуть руку помощи.

Если близкие родственники не желают взять ребенка, то начинаем искать для него других родителей. Работа родителей в таких семьях тоже оплачивается – примерно 60 тысяч долларов в год.

Мастера социальной работы всегда в курсе, как ребенок воспитывается в семье, с какими трудностями встречается. Они должны ему помочь вырасти полезной для общества, нравственно сложившейся личностью. Также важно, чтобы не разрывались отношения ребенка с его биологическими родителями. Например, есть люди, которые несколько лет отсидели в тюрьме, лишенные родительских прав. Хотя их дети воспитываются в другой семье, нельзя ставить точку в их отношениях. Мы за то, чтобы хотя бы несколько раз в месяц они виделись, общались», – рассказывает Булат Ишмухаметов.

По его словам, в условиях пандемии в Австралии спрос на таких специалистов вырос еще больше. Во время самоизоляции участились случаи впадения в депрессию, распада семей. Люди с ограниченными физическими возможностями, все время находясь дома, стали чаще встречаться с психологическими проблемами. С людьми вот этих категорий работают не только психологи, но и мастера социального труда.

«После закрытия государственных границ у многих близкие остались в других странах. Невозможность с ними встретиться, вынужденность жить отдельно заставляет людей очень сильно переживать, впадать в депрессию. Наверное, знаете ситуацию в Индии. Сегодня 60 тысяч австралийцев – по национальности индусов – остались в Индии. Они до сих пор не могут вернуться к своим близким. У некоторых дети остались в других странах. У меня самого дочь сейчас живет в Казани с бабушкой и дедушкой. Я очень переживаю, что до сих пор не могу ее забрать.

Вот в такое время особенно важно обеспечить психологическое благополучие граждан. Мастера социального труда помогают им избавиться от негативных мыслей, начать жить полноценной жизнью. Эти вопросы в приоритете государства, Австралия старается, чтобы ее граждане были счастливы. Удовлетворенность населения жизнью – самый главный показатель страны», – говорит Булат Ишмухаметов.

sntat.ru

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