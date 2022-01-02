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Татаро – башкирская общественная организация «Туган як» г.Покачи приняла участие в акции «Новогоднее чудо»

Татаро – башкирская общественная организация «Туган як» г.Покачи приняла участие в акции «Новогоднее чудо»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Соотечественники, 02.01.2022 0

Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом.

Татаро – башкирская общественная организация «Туган як» г.Покачи приняла участие в акции «Новогоднее чудо» в рамках проекта «Зимняя неделя добра». Члены общественной организации ходили в гости к Галиевой Алсу Вагизовне ( 81 год) и Касымовой Ольге Николаевне ( 85 лет). Прекрасным представительницам серебряного возраста вручили подарочные и продуктовые наборы. Наш визит стал приятным сюрпризом, ведь взрослые радуются новогодним чудесам ничуть не меньше, чем дети! А для людей преклонного возраста такие знаки внимания особенно важны.

Татарлар – Сургут

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