Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом.

Татаро – башкирская общественная организация «Туган як» г.Покачи приняла участие в акции «Новогоднее чудо» в рамках проекта «Зимняя неделя добра». Члены общественной организации ходили в гости к Галиевой Алсу Вагизовне ( 81 год) и Касымовой Ольге Николаевне ( 85 лет). Прекрасным представительницам серебряного возраста вручили подарочные и продуктовые наборы. Наш визит стал приятным сюрпризом, ведь взрослые радуются новогодним чудесам ничуть не меньше, чем дети! А для людей преклонного возраста такие знаки внимания особенно важны.