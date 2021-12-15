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Татарская община «Булгар-К» провела семинар-практикум с демонстрацией татарского национального свадебного обряда

Татарская община «Булгар-К» провела семинар-практикум с демонстрацией татарского национального свадебного обряда

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 15.12.2021 0 3

КРОО «Татарская община «Булгар-К» провела семинар-практикум с демонстрацией татарского национального свадебного обряда – Туй в рамках программы  популяризации татарской национальной культуры посредством демонстрации обрядов и церемоний.

На семинаре присутствовал представитель департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, были приглашены лидеры и представители национально-культурных объединений ЦНК.

В ходе семинара были представлены миниатюры, рассказывающие о проведении татарского свадебного обычая. Театрализованное представление «Татарская свадьба «Туй» состояла из отдельных блоков: Старинные игры и состязания; Сватовство, Подготовка жениха и невесты к свадьбе, Свадебная церемония «Туй», каждая часть которой сопровождалась демонстрацией исторических свадебных фотографий на интерактивной стене с комментариями двух ведущих.

По окончанию участники семинара обсуждали и сравнивали Татарский свадебный обряд со свадебными обрядами других национальностей, выявление этнической специфики.

Каждый участник Театрализованного свадебного представления «Туй» был награжден ценным подарком – татарской тюбетейкой с национальным орнаментом и ценными книгами о Татарстане.

Приятным финалом прошедшего мероприятия была дегустация татарских национальных блюд, в ходе которой гости свадебного представления познакомились с татарской национальной кухней (ее рецептурой и секретами приготовления).

Рида Колотова,
член КРОО «Татарская община «Булгар-К»

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