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Тюмень пишет диктант

Тюмень пишет диктант

в Новости, Слайдер, Главные новости, Акция “Татарча диктант”, 11.09.2021 0

Сегодня тюменцы со всем миром пишут диктант на татарском языке.

Акция в поддержку родного языка организована Всемирным конгрессом татар. Впервые прошла в 2016-м году.

В этом году пятьдесят жителей Тюменской области решили проверить свою грамотность и написать диктант по отрывку из произведения Ибрагима Салахова.

Текст тюменским знатокам татарского языка читает Ханиса Алишина, руководитель сектора изучения культуры и языка сибирских татар ТюмГУ.

Среди участников акции, в основном, старшее поколение. Есть несколько школьников и студентов.

Организацию акции в Тюменской области взяли на себя Комитет по делам национальностей Тюменской области, НКА татар Тюменской области, Союз татарской Молодежи и сектор по изучению языка и культуры сибирских татар ТюмГУ.

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