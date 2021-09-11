Тюмень пишет диктант

Сегодня тюменцы со всем миром пишут диктант на татарском языке.

⠀

Акция в поддержку родного языка организована Всемирным конгрессом татар. Впервые прошла в 2016-м году.

⠀

В этом году пятьдесят жителей Тюменской области решили проверить свою грамотность и написать диктант по отрывку из произведения Ибрагима Салахова.

⠀

Текст тюменским знатокам татарского языка читает Ханиса Алишина, руководитель сектора изучения культуры и языка сибирских татар ТюмГУ.

⠀

Среди участников акции, в основном, старшее поколение. Есть несколько школьников и студентов.

⠀

Организацию акции в Тюменской области взяли на себя Комитет по делам национальностей Тюменской области, НКА татар Тюменской области, Союз татарской Молодежи и сектор по изучению языка и культуры сибирских татар ТюмГУ.

Похожие материалы