Учащиеся из Балезинского района Центральную мечеть Ижевска

Учащиеся Падеринской основной школы из Балезинского района Удмуртии побывали на экскурсии в Ижевске. Они посетили Центральную мечеть, где Надир хазрат Бузанаков рассказал им проповедь, ознакомил с устройством мечети.

Ребята так же побывали в музее Калашникова. Посетили Национальный музей имени К.Герда – ознакомились с выставкой «Путешествие с Ахмадом ибн Фадланом», посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, где им рассказали историю принятия ислама булгарами в 922 году, историю ислама в Удмуртии. Там же ребятам провели мастер-классы по вышивке намазлыка тамбурным швом и арабской письменности.

Дети остались очень довольны тем, что очень полезно и интересно провели один день в Ижевске. Следует отметить, что Падеринская школа – единственная школа в Удмуртии, где изучается модуль “Основы исламской культуры”.

Напоминаем, что выставка, организованная к 1100-летию принятия ислама булгарами, проводится в Национальном музее до 24 апреля. Рекомендуем всем посетить ее. Это шанс ознакомиться с уникальными предметами из истории ислама в Удмуртии. Многие экспонаты выставлены для широкой публики впервые.

Мечеть г. Глазов