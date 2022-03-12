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Учащиеся из Балезинского района Центральную мечеть Ижевска

Учащиеся из Балезинского района Центральную мечеть Ижевска

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 12.03.2022 0 6

Учащиеся Падеринской основной школы из Балезинского района Удмуртии побывали на экскурсии в Ижевске. Они посетили Центральную мечеть, где Надир хазрат Бузанаков рассказал им проповедь, ознакомил с устройством мечети.
Ребята так же побывали в музее Калашникова. Посетили Национальный музей имени К.Герда – ознакомились с выставкой «Путешествие с Ахмадом ибн Фадланом», посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, где им рассказали историю принятия ислама булгарами в 922 году, историю ислама в Удмуртии. Там же ребятам провели мастер-классы по вышивке намазлыка тамбурным швом и арабской письменности.

Дети остались очень довольны тем, что очень полезно и интересно провели один день в Ижевске. Следует отметить, что Падеринская школа – единственная школа в Удмуртии, где изучается модуль “Основы исламской культуры”.
Напоминаем, что выставка, организованная к 1100-летию принятия ислама булгарами, проводится в Национальном музее до 24 апреля. Рекомендуем всем посетить ее. Это шанс ознакомиться с уникальными предметами из истории ислама в Удмуртии. Многие экспонаты выставлены для широкой публики впервые.

Мечеть г. Глазов

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