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Учащимся дневного отделения медресе «Мухаммадия» вручили дипломы

Учащимся дневного отделения медресе «Мухаммадия» вручили дипломы

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 18.06.2021 0 1

17 июня учащиеся дневного отделения медресе «Мухаммадия», сдав выпускные экзамены и успешно защитив дипломные работы, получили дипломы о высшем религиозном образовании. Начальник отдела образования и науки ДУМ РТ Марат Ишмуратов и заместитель директора медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габдуллин обратились к выпускникам с напутственными пожеланиями.

Затем в торжественной обстановке руководители вручили дипломы 17 шакирдам – 11 юношам и 6 девушкам, окончившим в этом году дневное отделение медресе. Они получили специальности воспитателя, переводчика и учителя арабского языка.

В этом году вечернее отделение медресе «Мухаммадия» окончили 125 человек, а заочное – 63.

dumrt.ru

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