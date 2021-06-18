Учащимся дневного отделения медресе «Мухаммадия» вручили дипломы

17 июня учащиеся дневного отделения медресе «Мухаммадия», сдав выпускные экзамены и успешно защитив дипломные работы, получили дипломы о высшем религиозном образовании. Начальник отдела образования и науки ДУМ РТ Марат Ишмуратов и заместитель директора медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габдуллин обратились к выпускникам с напутственными пожеланиями.

Затем в торжественной обстановке руководители вручили дипломы 17 шакирдам – 11 юношам и 6 девушкам, окончившим в этом году дневное отделение медресе. Они получили специальности воспитателя, переводчика и учителя арабского языка.

В этом году вечернее отделение медресе «Мухаммадия» окончили 125 человек, а заочное – 63.

dumrt.ru