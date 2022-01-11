Уфимский татарский театр «Нур» готовится к гастролям в Казани

Уфимский государственный татарский театр «Нур» собирается на гастроли в Казань. Поездка в первую очередь нацелена на укрепление дружеских отношений и культурных связей между народами двух республик. «Нур» крепко связан с Казанью своей историей, где золотыми буквами увековечено имя первой татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Именно она организовала татарскую театральную труппу, наследником которой и является современный театр «Нур».

Театр везет в соседнюю республику свои лучшие спектакли. Драму «Фатима» по одноименной повести Зифы Кадыровой — работу главного режиссера, народного артиста Башкортостана Азата Зиганшина по праву можно назвать одной из самых успешных премьер прошлого сезона. Сюжет, психология отношений, музыкальное оформление не оставят зрителя равнодушным. Сам режиссер называет ее «Одой Женщине».

Легкая музыкальная комедия Ильгиза Зайниева «Там, где сбываются мечты» — это история об участниках первого татарского реалити-шоу. Участниц ожидают авантюры, интриги, неожиданные сюрпризы. Спектакль поставил заслуженный деятель искусств и заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валиев.

Музыкальная комедия «Однажды в городе» по пьесе Мудариса Багаева — тоже работа Ильдара Валиева. Премьера этого спектакля состоялась в прошлом сезоне. Такое может случиться однажды в любом городе… Жизнь полна неожиданностей, и зритель убедится в этом на примере изменившейся в одночасье жизни главного героя.

Искрометная комедия «Не смейтесь, я умираю» о неунывающих стариках, сумевших найти прекрасные мгновения в своем почтенном возрасте, еще раз напомнит зрителям, что жизнь прекрасна в любое время. Пьесу Мансура Гилязова поставил Азат Зиганшин.

Завершится гастрольный тур классикой татарской драматургии, легендарной пьесой Мирхайдара Файзи «Галиябану». В сюжете пьесы — любовный треугольник. Это трогательная, красивая и печальная история о настоящей любви, романтике, которой так не хватает в наше суетливое время. Режиссер — Азат Зиганшин.

«Обменные гастроли двух театров — давняя красивая традиция, в которую пандемия на некоторое время внесла свои коррективы, – сообщили в пресс-службе театра. – В Уфе камаловцев ждали в ноябре прошлого года, но из-за эпидемиологической обстановки пришлось перенести гастроли на целый год. Ждем их осенью!».

Осуществляется синхронный перевод спектаклей на русский язык.

Лейла Аралбаева

bashinform.ru