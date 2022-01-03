В 2021 году в Татарстане открылось 16 мечетей: 12 – новых и 4 – после ремонта

Уходящий год в жизни уммы запомнится открытием мечетей: новых и после ремонта. Всего в течение 2021 года в Татарстане было открыто 16 мечетей. Среди них – и новые мечети и мечети, которые распахнули свои двери после реконструкции, реставрации и ремонта.

Так, в Елабужском мухтасибате открылась новая мечеть для путников. Мечеть «Дилэ» расположена рядом с селом Поспелово на трассе М7. Таким образом, в ней смогут совершать намаз не только местные жители, но и путники. Строительство мечети «Дилэ» начали в 2018 году. Её площадь – 115 квадратных метров. Она одноэтажная, в ней есть отдельные комнаты омовения для мужчин и женщин. Для удобства путников рядом с мечетью работает халяль-кафе.

Кроме того, новые мечети открылись в Кукморском, Муслюмовском, Елабужском, Нижнекамском, Новошешминском, Сабинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Арском, Буинском и Азнакаевском мухтасибатах.

В уходящем году в Рыбно-Слободском районе Татарстана при участии Президента республики Рустама Минниханова, муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, гостей, руководителей различного уровня, религиозных деятелей после реставрации открылась старинная мечеть села Большая Елга. Мечеть 1879 г. с.Большая Елга Рыбно-Слободского района является памятником культовой архитектуры, образцом татарского деревянного зодчества ХIХ века. При реставрации были сохранены подлинные стены сруба на 70%. В рамках реставрации объекта осуществлено строительство отдельного помещения для совершения омовения и внешней котельной, а также организовано благоустройство территории. За 2 года это уже третья отреставрированная мечеть в республике: недавно свои двери уже распахнули Азимовская мечеть в Казани и мечеть в с.Нижняя Береске в Атнинском районе.

После долгого перерыва из-за ремонта и реконструкции в 2021 году открылись также мечети в Дрожжановском и Черемшанском мухтасибатах. Они – не старинные, но тоже были долгожданными для сельчан.

Кроме того, знаковым событием в жизни мусульман Казани стало открытие молельных комнат в торговых центрах города Казани. Стараниями Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ свои двери для мусульман распахнули 3 молельные комнаты: в ТЦ «Казан молл», «Тандем» и «Горки парк». Эту задачу Фонд реализует «под ключ»: начиная с переговоров с руководством площадок и завершая ремонтом помещения за счет привлеченных средств. На сегодняшний день силами АПМ РФ молельные комнаты открыты во всех торговых центрах Казани.

dumrt.ru