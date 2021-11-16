В белорусском Слониме находится древнее Татарское кладбище, которое действует с 1717 года по сей день. Здесь в первозданном виде сохранилось единственное воинское захоронение 1914 года русских бойцов мусульманского вероисповедания периода Первой мировой войны.

Имам – председатель городской мусульманской религиозной общины «Ихляс» Сулейман хаджи Байрашевский рассказал, что данное кладбище является одним из самых уникальных Татарских кладбищ в Беларуси. По его словам, татары проживают в Слониме с XIV века, а в этом году исполняется 625 лет с момента их поселения на белорусских землях. В свое время по численности татар Слоним занимал четвертое место в Беларуси – до 1939 года здесь проживало 600 татар.

Первое Татарское кладбище располагалось в деревне Ганьки, недалеко от Слонима. Позже граф Пусловский выделил татарской общине другое место для захоронения своих единоверцев в пяти километрах от Слонима, в живописной лесной местности.

«На земле – наше пребывание временное, а здесь, на кладбище, постоянный дом, поэтому ничто не должно мешать душам наших ушедших предков. Это кладбище действует с 1717 года и до наших дней. Местное Татарское кладбище является уникальным историческим памятником, которому уже более трехсот лет», – поясняет Сулейман Байрашевский.

Во времена Советского союза мусульманское кладбище в Слониме стало первым и единственным местом захоронения татар и русских мусульман Казанской, Уфимской и Самарской губерний, погибших в боях с немцами в 1914 году в период Первой мировой войны.

islamnews.ru