В Челябинской области в г. Златоуст прошел Праздник татарской выпечки “Бәлеш-шоу”

В Челябинской области в Центральной библиотеке Златоуста прошел праздник татарской выпечки Бәлеш-шоу. Открыли праздничное мероприятие руководитель Златоустовского отделения Конгресса татар Челябинской области Ринат Гайнуллин со словами о важности сохранения национальных традиций и заместитель руководителя Златоустовского отделения Конгресса Файзуллина Алия, ознакомившая присутствующих с многообразием татарской выпечки.

На празднике присутствовали почётные гости: Резникова Дина Николаевна, Гизатуллин Анвар Нагимович, депутат Собрания депутатов ЗГО, Романов Валерий Борисович, руководитель Дома дружбы народов.

Праздничное настроение поддерживали солисты Фанузя Халирахманова, молодые музыканты Давыд Камалов и Гайнулин Данил, Зиля Багаутдинова и Лариса Мурзина, ансамбль “Сандугачлар”.

Победителям конкурса вручили ценные призы, выполненные в технике златоустовской гравюры на стали, расписанные арабской вязью текстами сур и аятов из Корана. Праздник завершился чаепитием.

Конгресс татар Челябинской области