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В Челябинской области в г. Златоуст прошел Праздник татарской выпечки “Бәлеш-шоу”

В Челябинской области в г. Златоуст прошел Праздник татарской выпечки “Бәлеш-шоу”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 04.04.2022 0 2

В Челябинской области в Центральной библиотеке Златоуста прошел праздник татарской выпечки Бәлеш-шоу. Открыли праздничное мероприятие руководитель Златоустовского отделения  Конгресса татар Челябинской области Ринат Гайнуллин со словами о важности сохранения национальных традиций и заместитель руководителя Златоустовского отделения  Конгресса Файзуллина Алия, ознакомившая присутствующих с многообразием татарской выпечки.

На празднике присутствовали почётные гости: Резникова Дина Николаевна, Гизатуллин Анвар Нагимович, депутат Собрания депутатов ЗГО, Романов Валерий Борисович, руководитель Дома дружбы народов.

Праздничное настроение поддерживали солисты Фанузя Халирахманова, молодые музыканты Давыд Камалов  и Гайнулин Данил, Зиля Багаутдинова и Лариса Мурзина, ансамбль “Сандугачлар”.
Победителям конкурса вручили ценные призы, выполненные в технике златоустовской гравюры на стали, расписанные арабской вязью текстами сур и аятов из Корана. Праздник завершился чаепитием.

Конгресс татар Челябинской области

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