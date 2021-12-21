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В Екатеринбурге прошла встреча с режиссером фильма “Исәнмесез” Ильдаром Ягафаровым

В Екатеринбурге прошла встреча с режиссером фильма “Исәнмесез” Ильдаром Ягафаровым

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 21.12.2021 0 6

18 декабря после показа премьеры фильма “Исәнмесез” в Доме кино режиссер Ильдар Ягафаров был приглашен в Постоянное Представительство Республики Татарстан в Свердловской области. Кинорежиссера познакомили с историей татарских купцов на Урале, за чашкой чая обсудили премьеру фильма в екатеринбургском Доме кино.

На встречу в кинорежиссером Ильдаром Ягафаровым пришло несколько десятков жителей Екатеринбурга.

Зрителей интересовало о фильме буквально все. Сколько времени снимался фильм, кто был задействован в фильме, где происходили сьемки, какой бюджет фильма, какие творческие планы на ближайшее время и другие. Обсуждались и злободневные темы, поднятые авторами фильма.

В конце встречи заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина Ильдару Ягафарову подарила книгу Павла Бажова «Уральские сказы».

Постоянное представительство
Республики Татарстан в Свердловской области

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