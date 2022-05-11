8 мая 2022 года по инициативе общественного объединения татарско – башкирского культурного центра “Идель ” по Джалал-Абадской области Киргизии совместно с мэрией г. Кочкор- Ата, жен.советом при мэрии г. Жалал-Абад, жен.советом г. Кочкор-Ата, с вице спикером гор кенеша г. Жалал-Абад Т. А. Умарахуновым, с представительством ООТБКЦ ” Идель” по г. Кочкор-Ата, с ветеранами и с школьниками г. Кочкор- Ата. Приняли из рук консула РФ в г. Ош. К.В. Бахтина капсулу с “Вечным огнем”.

А затем в г. Кочкор-Ата провели акцию ” Огонь Памяти” возле Вечного огня.

Где торжественно передали частичку Вечного огня ветерану, матери -героине Бакировой Марапат эне.

После возложения цветов прошёл митинг. По завершении акции в г. Кочкор-Ата председатель ООТБКЦ “Идель ” по Джалал-Абадской области Э.В Алимжанова передала ” Огонь Памяти ” вице мэру г. Кочкор-Ата Я. Т. Абурахманову.

Эльмира Алимжанова

Киргизия