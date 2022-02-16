В г. Ленинск-Кузнецк отдали дань уважения одному из великих сынов татарского мира

В г. Ленинск-Кузнецк (Кузбасс) отдали дань глубокого уважения одному из великих сынов татарского мира. Татарское сообщество г. Ленинск-Кузнецка провели литературно-художественный вечер, посвященный 116 – летию со дня рождения Мусы Джалиля. Ведущая – Альфия Ануфриева на протяжении всего вечера рассказывала о яркой, интересной, но, в то же время, нелёгкой и трагической судьбе поэта.

Участие приняли представители татарских организаций г. Междуреченска, г. Осинники, женская организация ” Ак калфак-Нур” г. Новокузнецка. Гостям были зачитаны стихи поэта.

Затем участники мероприятия посетили мечеть “Мухаррам”, где имам-хатыб мечети Дамир хазрат, прочитал суры из Священного Корана в память о погибших джалиловцах.

Вечер завершился общением за чашкой чая с татарскими национальными блюдами, которые приготовили участницы мероприятия.

Гальсина Гайнутдинова