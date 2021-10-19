В Ижевске стартует кастинг на конкурс «Татар Кызы – 2022»

21 ноября в Доме Дружбы народов состоится кастинг конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2022». Об этом сообщают организаторы конкурса в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Попробовать себя в конкурсе смогут участницы от 17 до 24 лет. Главным требованием участия по-прежнему остается небольшая самопрезентация, творческий номер и знание татарского языка.

По словам организаторов проекта, конкурс создан для реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов среди татарской молодежи.

Финал Республиканского конкурса «Татар Кызы – 2022» пройдет в марте 2022 года.

Дарья Рылова

udmurt.media