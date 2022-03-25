В Казани определили лучших молодых мусульманских знатоков

В 21-й день месяца Шагбан (24 марта), в Казани на площадке IT-парка прошла шестая – финальная интеллектуальная игра для мусульманской молодёжи «MuslimQuiz». Всего в сезоне 2021-2022 года «MuslimQuiz» прошло 6 встреч. Однако вне сезона по случаю наступления месяца Рамазан ДУМ РТ 31 марта проведет еще одну игру вне сезона, а 19-20 мая в рамках программы «Кazansammit – 2022» в МВЦ «Казань-Экспо» пройдут 2 игры для гостей международного форума.

Вчера в финальной схватке приняли участие 23 команды по 6 человек в каждой, а также болельщики, гости и жюри. Примечательно, что во встрече участвовали не только казанцы: специально на «MuslimQuiz» приехали игроки из Зеленодольска.

Игра состояла из 6 раундов в формате двухчасового мозгового штурма. В ходе каждого раунда командам раздавались специальные бланки и по истечении установленного времени они передавались членам жюри для проверки. Игрокам не разрешалось пользоваться телефонами. Стоит отметить, что после каждого раунда ведущие объявляли правильные ответы на вопросы, что побуждало участников более вдумчиво и старательно отвечать на вопросы. В основном они касались истории ислама, требовали логических решений и находчивости. Участники игры – более 100 человек искали ответы на загадки, узнавали по картинкам известных личностей и т. д. Для каждого раунда были определены свои условия: чем сложнее вопросы, тем больше времени и баллов отводилось на придумывание ответов. Каждый раунд состоял из 6 вопросов.

В результате, финал определил лучших молодых мусульманских знатоков. По итогам сезона 2021-2022 года ими стали команды, набравшие наибольшее количество баллов:

I место – команда “Винегрет”.

II место – команда “Не скромные ребята”.

III место – команда “Fox”.

Команда-победитель и команды-призеры награждены ценными призами.

Игра была организована с учетом антиковидных мер.

dumrt.ru