В Казани пройдет X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел

Пресс-релиз X Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

16-18 марта 2022 года Всемирный конгресс татар проводит X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 40 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан.

В трехдневную программу мероприятия включены работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурная программа, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Торжественное открытие схода пройдет 16 марта в Академии Наук РТ. Позже предприниматели будут работать, разделившись на 4 группы в следующих дискуссионных площадках:

«Вопросы духовного воспитания и национальной самобытности в татарских селах»;

«Вопросы массового выращивания ягодно-фруктовых культур при помощи современных инновационных технологий» ;

«Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания»;

«Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями».

Во второй день предприниматели посетят Буинский муниципальный район РТ, здесь их ознакомят с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Пленарное заседание схода с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоится 18 марта в ГТРК «Корстон», также здесь будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ “Татар-базар”.

Для участников схода предусмотрена и культурная программа: они посетят театр им. К.Тинчурина, где посмотрят спектакль по произведению Аяза Гилязова «Три аршина земли».