В Кукморском районе 15 исполнителей состязались в конкурсе чтецов и авторов мунаджатов

В последние годы стали уделять больше внимания такому фольклорному жанру, как мунаджаты, которые в годы советской власти были под запретом. Представительницы татарстанского отделения организации «Ак калфак» совместно с мусульманскими священнослужителями, работниками культуры проводят различные конкурсы и фестивали с участием сказателей мунаджатов. Что способствует сохранению этого фольклорного жанра.

Такой творческий вечер состоялся в недавно открывшейся в Псяке мечети. Его открыл сельский имам Ильнур хазрат. На вечере выступили 15 участниц. Ими были исполнены мунаджаты в основном религиозного склада, являющиеся одной из форм обращения к Всевышнему.

Жительницы села Байлянгар, которые всегда активно знакомили молодое поколение с передававшимися из поколения в поколение мунаджатами, и это мероприятие не обделили вниманием. После выступлений Гульсавии Нуриевой, Гульсины Самигуллиной, Минзалии Аглиуллиной Гульфия абыстай исполнила мунаджаты собственного сочинения. Победительница конкурса «Ак яулыклы эбием», автор и исполнительница мунаджатов Василя абыстай поделилась, что с детства исполняет этот жанр народного творчества.Она также исполнила несколько мунаджатов.

Миндалифа Маснавиева и Сания Валиева из Каркауся отличились тем, что исполнили их дуэтом. Миннегуль Ахметова из Янцобино, Каусария Залялиева из Асан-Елги, Гильминур Газизова из Битлянгура, Магибадар Саляхова из Люги также исполнили мунаджаты религиозного склада. Альфия Мубаракова из Березняка долгие годы прожила на чужбине, а после вернулась в родные места. Некогда одолевавшую ее тоску по малой Родине она излила в мунаджат. Фирдаус Шарафиева из деревни Люга исполнила мунаджат о быстротечности жизни. Следует отметить, что все выступления отличались друг от друга, их напевы не повторялись.

Все участницы исполнили свои номера проникновенно, трогательно и заслужили памятные подарки. Мероприятие пролетело на одном дыхании и подарило всем участницам и присутствовавшим только положительные эмоции. Пока что в нем участвовали одни женщины. Но, по словам Радифа хазрата, в районе есть и мужчины, исполняющие этот жанр.

Лучшие исполнители этого жанра – Гульфия абыстай, Гульсавия Нуриева из Байлянгара, Василя абыстай Асхадуллина из Янцобино, Рафис Шайдуллин из Кукмора под руководством руководителя союза мусульманских женщин района Гульсинур абыстай приняли участие в прошедшем в Бугульме Всероссийском фестивале мунаджатов «Милли мон» («Национальная мелодия») и были награждены дипломом. Рафис Шайдуллин был удостоен второго места.

Зумара Зиганшина,

председатель организации «Ак калфак»

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