В Нижневартовске отмечают Сабантуй

В Нижневартовске в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» прошёл окружной Сабантуй.

Этот праздник ещё называют торжеством плуга – традиционно им отмечали окончание весенних полевых работ. Сабантуй проводят максимально весело, с обильным угощением и спортивными играми. Считается, что таким образом люди задабривают духов плодородия.

На сцене Центрального стадиона Нижневартовска сегодня прошёл концерт, в котором приняли участие артисты известного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Здесь же, несмотря на проливной дождь, состоялись соревнования по борьбе на поясах куреш. Этот вид борьбы известен у многих тюpкcких народов и включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил вартовчан и гостей города с праздником. Сабантуй – одно из основных событий «Самотлорских ночей».

ugra-tv.ru