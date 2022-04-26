В Новокузнецке пройдет Второй Международный шахтёрский Сабантуй

Площадкой для проведения праздника выбрали музей-заповедник «Кузнецкая крепость». Во время рабочей поездки Сергей Цивилев вместе с организаторами осмотрел локации для различных конкурсов и соревнований и определился, что необходимо сделать для приёма делегаций.

— Три дня назад с президентом Татарстана договорились о проведении в Кузбассе Международного шахтёрского Сабантуя. Он подтвердил, что лично будет присутствовать на празднике. Учитывая опыт проведения праздника в прошлом году в Кемерове, здесь надо организовать всё максимально удобно для гостей и участников праздника: продумать доставку, размещение подворий, делегаций. Это праздник для всех национальностей, участвовать могут все желающие. Основные торжества состоятся в Новокузнецке, а скачки, на которых будет разыгрываться автомобиль, — в Прокопьевском округе, — отметил Сергей Цивилев.

О проведении в Кузбассе второго Международного шахтёрского Сабантуя губернатор Сергей Цивилев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов договорились во время Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям, который с 19 по 21 апреля проходил в Казани.

Ориентировочно праздник пройдёт в конце июня.

Татары Кузбасса