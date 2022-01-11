В рамках 1100-летия пройдут соревнования по татарской национальной борьбе корэш

Сегодня, в 8-й день месяца джумадаль-ахир (11 января), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с вице-президентом Всероссийской общественной организации «Федерация Корэш России» Равилем Ногумановым. На встрече речь шла об организации в 2022 году совместно с ДУМ РТ всероссийских и мировых турниров по татарской национальной борьбе в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Гость поприветствовал муфтия Татарстана от имени президента Федерации Корэш Джаудата Миннахметова, ознакомил с примерным планом работы по ожидаемым мероприятиям в течение 2022 года, проводимой работой по развитию и мировому продвижению татарского национального спорта. Равиль Уелович подчеркнул, что 1100-летие принятия ислама – это большая возможность для развития татарской борьбы, для поднятия ее на новый уровень: национальный вид спорта упоминается в летописях Ибн Фадлана, и сами татарские религиозные деятели были борцами, богатырями, сильными, отважными людьми.

Руководители договорились о проведении в первом полугодии 2022 года двух крупных праздников корэш в честь 1100-летия, имеющего большое значение в жизни татарского народа. В Набережных Челнах на Кубок 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией ожидается проведение Объединенного Всероссийского турнира по татарской национальной борьбе корэш и армрестлингу. Открытие соревнований состоится 26 марта в 10.00 в спорткомплексе “Витязь”.

На соревнования ожидается приезд участников из 25 регионов России. Среди победителей в своей весовой категории с помощью жеребьевки будет заигрываться путевка в хадж. Эту большую награду, как и в прошлом году, вручит муфтият Татарстана. Еще одно масштабное мероприятие, посвященное 1100-летию пройдет в Болгаре 21 мая. В рамках праздничной программы, посвященной официальному принятию ислама Волжской Булгарией в 922 году, состоится состязание на Кубок мира.

dumrt.ru