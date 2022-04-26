В Самаре пройдёт презентация трехтомной монографии жизни и творчества Г.Тукая

13 мая в Доме Дружбы Народов состоится презентации трехтомной монографии «Материалы к хронике жизни и творчества Габдуллы Тукая», изданной Институтом языка, литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

Данное издание удостоено первой премии Всероссийского конкурса Федерального агентства по делам национальностей «Ключевое слово» по сохранению языкового многообразия Российской Федерации в номинации «Лучший научный проект».

В числе создателей трехтомного двуязычного научного труда одним из русскоязычных авторов текста о Тукае является доцент Казанской государственной медицинской академии Марина Подольская.

В мероприятии примут участие ученики МБОУ школы “Яктылык”.

На мероприятие также приглашены: Председатель региональной общественной организации “Союз народов Самарской области”, руководители национальных организаций, представители департамента внутренней политики Самарской области, руководитель управления национальной и конфессиональной политики.

tatar-duslyk.ru