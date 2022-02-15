В Саранске обсудили ход подготовки к празднованию XII Всероссийского сельского Сабантуя

15 февраля 2022 года в Саранске состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Республике Мордовия XII Всероссийского сельского Сабантуя. В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров, Глава Республики Мордовия А.А. Здунов, Руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия А.А. Богатов и др.

Основные рассмотренные вопросы включали концепцию и сценарий проведения праздника. Члены оргкомитета обсудили ход выполнения работ по подготовке инженерной и коммунальной инфраструктур, а также организацию питания и торговли.